Чт, 10.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В пожарах в Риге и Юрмале погибли три человека

Пожарный-спасатель. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вчера в результате пожаров в Риге и Юрмале погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В среду утром поступил вызов в Риге,  где горел садовый домик площадью 20 квадратных метров. Пожарные нашли двух умерших рядом с домом и передали врачам еще одного пострадавшего. 

Вечером в Юрмале на первом этаже двухэтажного жилого дома горели диван и предметы домашнего обихода площадью два квадратных метра. Во время тушения пожара в здании был обнаружен умерший.  

Вчера в VUGD поступило 50 вызовов, в том числе 20 на пожары.

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