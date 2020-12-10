В пожарах в Риге и Юрмале погибли три человека

В среду утром поступил вызов в Риге, где горел садовый домик площадью 20 квадратных метров. Пожарные нашли двух умерших рядом с домом и передали врачам еще одного пострадавшего.

Вечером в Юрмале на первом этаже двухэтажного жилого дома горели диван и предметы домашнего обихода площадью два квадратных метра. Во время тушения пожара в здании был обнаружен умерший.