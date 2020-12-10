Видео ⟩ Анна Седокова выпустила новый клип о свадьбе с Тиммой и их буднях

"В песне описаны мои чувства к Янису: для меня он "лучше всех людей". Некоторые пары расстались на карантине, но есть и те, чьи отношения стали только крепче. Трек "Привязана к тебе" как раз о людях, которым хорошо вдвоем, независимо от обстоятельств. Если это твой человек, то ничто и никто не повлияет на ваши отношения. Ты уже привязан к нему и не можешь без его любви и тепла", - подчеркнула Седокова.