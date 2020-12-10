Видео ⟩ Анна Седокова выпустила новый клип о свадьбе с Тиммой и их буднях

Популярная российская исполнительница Анна Седокова выпустила клип на новую песню "Привязана к тебе", которую посвятила своему супругу - латвийскому баскетболисту Янису Тимме.
Анна указала, что "Привязана к тебе" - это первый музыкальный релиз после свадьбы.
"В песне описаны мои чувства к Янису: для меня он "лучше всех людей". Некоторые пары расстались на карантине, но есть и те, чьи отношения стали только крепче. Трек "Привязана к тебе" как раз о людях, которым хорошо вдвоем, независимо от обстоятельств. Если это твой человек, то ничто и никто не повлияет на ваши отношения. Ты уже привязан к нему и не можешь без его любви и тепла", - подчеркнула Седокова.
В клипе звезда показала не только кадры со свадьбы, но и то, как проходят будни влюбленных.
Напомним, 18 сентября в эфире шоу "Вечерний Ургант" певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма признались, что сыграли свадьбу. Сейчас в Сети уже доступны фотографии со скромной церемонии.
Известно, что торжество прошло 6 сентября в узком кругу. Пара не планировала никому рассказывать. Родители знаменитостей узнали об этом только на следующий день.
Роман Яниса и Анны начался в период, когда баскетболист еще состоял в браке с матерью его ребенка Саной.