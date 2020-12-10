Российский гонщик схватил девушку за грудь. В "Формуле-1" разразился скандал

Видео появилось в Instagram 21-летнего Мазепина вечером 8 декабря. На нём российский гонщик сидит на пассажирском кресле движущегося автомобиля, кладёт руку на полуобнажённую грудь находящейся рядом девушки, а та в ответ облизывает средний палец и показывает его в камеру.

Вскоре запись была удалена, но подписчики Мазепина успели сохранить это видео, после чего оно распространилось по интернету.

Эта видеозапись вызвала возмущение не только среди подписчиков гонщика. Вскоре последовала и реакция от команды "Хаас", контракт с которой на выступление в "Формуле-1" Мазепин подписал несколько дней назад.

"Команда "Хаас" не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Помимо этого, сам факт размещения этого ролика в соцсетях является отвратительным", - говорится в заявлении гоночной команды.

Кроме того, на сайте по сбору подписей Change.org появилась петиция с требованием исключить Мазепина из числа участников "Формулы-1". На момент публикации этого материала петиция набрала 25 тысяч подписей.

Сам гонщик в своём Twitter опубликовал пост с извинениями за "неподобающее поведение" и за сам факт публикации видео. "Я как пилот "Формулы-1" обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки", - гласит заявление российского гонщика.

Мазепина поддержала и та самая девушка, которая оказалась на видео. Она заявила, что они с Мазепиным хорошие друзья и на видео не было ничего серьёзного. Также девушка заявила, что сама опубликовала видео в соцсети гонщика в качестве шутки.