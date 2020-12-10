В Албании застрелен нарушить комендантского часа; в столице начались протесты

Протесты начались после того, как во вторник полицейский застрелил 25-летнего мужчину, нарушившего комендантский час, установленный из-за нового коронавируса. Полицейский утверждал, что мужчина был вооружен.

Сотни протестующих в среду собрались в центре Тираны, не соблюдая комендантский час, некоторые протестующие забрасывали полицейских и правительственные здания камнями и петардами.

Протестующие требовали отставки министра внутренних дел Сандера Ллешая.

Группа протестующих пыталась проникнуть в здание МВД и бюро премьер-министра.

Минимум десяти людям потребовалась медицинская помощь. Один полицейский получил серьезную травму глаза и ему была сделана операция, пишет газета Gazeta Shqip.

В ходе протестов были уничтожены несколько полицейских автомобилей и рождественская елка у комплекса правительственных зданий.