Чт, 10.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед

ФОТО: Shutterstock

В среду в Терветском крае, провалившись под лед, утонули два человека, а еще один утонувший найден в водоеме в Саласпилсе, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В среду в 20.40 в VUGD поступила информация о том, что на льду водоема в Терветском районе находятся два человека. На месте происшествия спасатели встретили очевидца, который сообщил, что люди провалились под лед, и указал примерное место происшествия. Когда спасатели добрались до этого места, людей над водой уже не было видно.

Оба утонувших провалились под лед примерно в 20 метрах от берега. Работа на месте происшествия закончилась через два часа.

Еще один мужчина провалился под лед на озере в Лудзе. Он был доставлен на берег и передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

VUGD напоминает, что сейчас, когда лед только формируется, находиться на нем очень опасно.

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