В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед

В среду в 20.40 в VUGD поступила информация о том, что на льду водоема в Терветском районе находятся два человека. На месте происшествия спасатели встретили очевидца, который сообщил, что люди провалились под лед, и указал примерное место происшествия. Когда спасатели добрались до этого места, людей над водой уже не было видно.

Оба утонувших провалились под лед примерно в 20 метрах от берега. Работа на месте происшествия закончилась через два часа.

Еще один мужчина провалился под лед на озере в Лудзе. Он был доставлен на берег и передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.