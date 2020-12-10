Covid-19: Очередной рекорд в Литве - более 3300 новых случаев за сутки

В Литве за прошедшие сутки подтверждено 3330 новых случаев Covid-19, скончался 31 человек. В Эстонии в свою очередь подтверждено 544 новых случаев.
Литва
За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер 31 человек, подтверждено 3330 новых случаев заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.
Это очередной рекорд суточных случаев с начала пандемии.
За минувшие сутки выздоровели 1220 человек.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 83 883 случая заражения коронавирусом. В данный момент больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.
За минувшие сутки было взято более 13 тыс. проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1, 372 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5743 теста на коронавирус, положительный результат дали 544 первичных теста (9,5%), скончались два человека.
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 424,91 на 100 населения, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,9% от общего числа тестов.