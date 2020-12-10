Covid-19: Очередной рекорд в Литве - более 3300 новых случаев за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер 31 человек, подтверждено 3330 новых случаев заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это очередной рекорд суточных случаев с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1220 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 83 883 случая заражения коронавирусом. В данный момент больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 735 человек, по иным причинам умерли 365 зараженных.

За минувшие сутки было взято более 13 тыс. проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1, 372 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5743 теста на коронавирус, положительный результат дали 544 первичных теста (9,5%), скончались два человека.