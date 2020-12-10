Чт, 10.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Видео ⟩ Хаски 12 суток ждал хозяев из белорусского изолятора. То, как он их встретил - не описать словами

Хаски по кличке Дерек через 12 суток наконец увидел своих любимых хозяев - они все это время находились белорусских изоляторах. Пес, конечно, не был один, за ним следили друзья семьи, однако Дерек все равно не спал и скулил по ночам. 

То, как пес встретил любимых хозяев описать сложно, лучше посмотрите:

"Я не знаю как он это делает, но он всегда знает, где мы были. Если просто уходим из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть вкусняшки", - рассказала хозяйка Дерека Наталья в Instagram. По ее словам, пес уже несколько дней "даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола".

Наталья отметила, что сейчас хаски не покидает хозяев ни на шаг. 

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