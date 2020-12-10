Видео ⟩ Хаски 12 суток ждал хозяев из белорусского изолятора. То, как он их встретил - не описать словами

"Я не знаю как он это делает, но он всегда знает, где мы были. Если просто уходим из дома, он встречает нас радостно, но лениво. Знает, что могут перепасть вкусняшки", - рассказала хозяйка Дерека Наталья в Instagram. По ее словам, пес уже несколько дней "даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола".