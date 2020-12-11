Без накачанных губ и пластических операций. Аннеки Моленар - изящная муза игрока "Ювентуса"
Летом 2019 года юный капитан "Аякса" Маттейс де Лигт перебрался в "Ювентус" за 75 миллионов евро. Нидерландский защитник сходу стал игроком основного состава, выиграл чемпионат и даже успел забить четыре мяча за новый клуб. Адаптироваться к итальянскому футболу и жизни в Турине Маттейсу помогает его девушка Аннеки Моленар.
Кстати, с футболом её связывают не только отношения с бойфрендом. Аннеки - дочь бывшего футболиста Кейе Моленара, который в 80-х годах играл за амстердамский "Аякс" и роттердамский "Фейеноорд", дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и выходил на поле вместе с легендарным Йоханом Кройффом.
Аннеки неоднократно говорила, что готова бросить всё ради де Лигта, если придётся уехать. Слово своё она сдержала и последовала за футболистом в Турин. Впрочем, бросать ей ничего не пришлось - модельный бизнес в Италии развит гораздо больше, чем у неё на родине.
Аннеки - известная нидерландская модель, девушка с изящной фигурой, без накачанных губ и пластических операций. Хорошенькая и естественная, что среди современных девушек футболистов - невероятная редкость. На её Instagram подписаны 450 тысяч человек.