Без накачанных губ и пластических операций. Аннеки Моленар - изящная муза игрока "Ювентуса"

Кстати, с футболом её связывают не только отношения с бойфрендом. Аннеки - дочь бывшего футболиста Кейе Моленара, который в 80-х годах играл за амстердамский "Аякс" и роттердамский "Фейеноорд", дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и выходил на поле вместе с легендарным Йоханом Кройффом.

Аннеки неоднократно говорила, что готова бросить всё ради де Лигта, если придётся уехать. Слово своё она сдержала и последовала за футболистом в Турин. Впрочем, бросать ей ничего не пришлось - модельный бизнес в Италии развит гораздо больше, чем у неё на родине.