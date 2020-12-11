Не пить 42 дня, да еще во время праздников? Вакцина "Спутник V" и алкоголь - что известно?

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"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - заявила 4 декабря "Интерфаксу" вице-премьер России Татьяна Голикова.

Спустя несколько дней глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила ее слова "Комсомольской правде":

"Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, и нужно поберечься".

Реакция соцсетей

Twitter, естественно, молчать не стал и отреагировал на эти слова:

Чтобы вакцина спутник подействовала, три месяца после прививки нельзя критиковать действующую власть. — Salsa Tequila (@AllaAllP) December 5, 2020

Я думаю, что байка про "42 дня" запущена специально, чтобы оправдать если вдруг вакцина окажется неудачной.



- Скажите, вы алкоголь в последние полтора месяца употребляли? Всего одну стопочку на ДР? Ну так чего же вы хотите. Вам же сказано было, 42 дня - ни-ни. Вот и не сработала — Maxim Mironov (@mironov_fm) December 6, 2020

Итак, после вакцины от короны рекомендуется 42 дня не пить, не есть, не испытывать чувства вины или дискомфорта, а в идеале – не жить в России, а то вдруг умрете, а им потом оправдываться. — Зазакарифеорено (@ZacharyFeore) December 5, 2020

В случае нарушения следующих правил вакцина от Covid'19 работать не будет.

* не употреблять алкоголь.

* не курить.

* не изменять.

* не есть жирного.

* не лежать на диване.

* не ходить на рыбалку.

* выполнять всю домашнюю работу.

* никаких "я в гараж, Толику отдать домкрат". — Молотый Либентроп 1939 (@solydol) December 5, 2020

Голикова попросила перед прививкой от коронавируса не пить 42 дня. pic.twitter.com/zxekuFCs4l — Хроника деградации (@sergeenko_i) December 4, 2020

Так правда ли, что нельзя пить 42 дня?

Похоже, что однозначного ответа нет. Как пишет "Медуза", в инструкции к вакцине нет пункта про алкоголь, зарубежных или российских рекомендаций воздержаться от употребления алкоголя до или после вакцинации изданию также не удалось найти.