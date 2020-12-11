Не пить 42 дня, да еще во время праздников? Вакцина "Спутник V" и алкоголь - что известно?

В Москве и Подмосковье начали прививать от коронавируса с помощью вакцины "Спутник V". В Сети и новостях появилось сообщение о том, что тем, кто привился, 42 дня нельзя пить алкоголь - это весьма взволновало пользователей. Рассказываем, как отреагировали соцсети на новость, а также - правда ли это.
Откуда пошла эта новость?
"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - заявила 4 декабря "Интерфаксу" вице-премьер России Татьяна Голикова.
Спустя несколько дней глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила ее слова "Комсомольской правде":
Реакция соцсетей
Twitter, естественно, молчать не стал и отреагировал на эти слова:
Чтобы вакцина спутник подействовала, три месяца после прививки нельзя критиковать действующую власть.— Salsa Tequila (@AllaAllP) December 5, 2020
Я думаю, что байка про "42 дня" запущена специально, чтобы оправдать если вдруг вакцина окажется неудачной.— Maxim Mironov (@mironov_fm) December 6, 2020
- Скажите, вы алкоголь в последние полтора месяца употребляли? Всего одну стопочку на ДР? Ну так чего же вы хотите. Вам же сказано было, 42 дня - ни-ни. Вот и не сработала
Итак, после вакцины от короны рекомендуется 42 дня не пить, не есть, не испытывать чувства вины или дискомфорта, а в идеале – не жить в России, а то вдруг умрете, а им потом оправдываться.— Зазакарифеорено (@ZacharyFeore) December 5, 2020
В случае нарушения следующих правил вакцина от Covid'19 работать не будет.— Молотый Либентроп 1939 (@solydol) December 5, 2020
* не употреблять алкоголь.
* не курить.
* не изменять.
* не есть жирного.
* не лежать на диване.
* не ходить на рыбалку.
* выполнять всю домашнюю работу.
* никаких "я в гараж, Толику отдать домкрат".
Голикова попросила перед прививкой от коронавируса не пить 42 дня. pic.twitter.com/zxekuFCs4l— Хроника деградации (@sergeenko_i) December 4, 2020
Так правда ли, что нельзя пить 42 дня?
Похоже, что однозначного ответа нет. Как пишет "Медуза", в инструкции к вакцине нет пункта про алкоголь, зарубежных или российских рекомендаций воздержаться от употребления алкоголя до или после вакцинации изданию также не удалось найти.
Согласно научным исследованиям, большие дозы алкоголя ухудшают работу иммунной системы. Получается, что вакцинация может сработать не так хорошо у людей, злоупотребляющих алкоголем, а не у тех, кто, например, выпил бокал вина перед сном. Как отмечает портал, в любом случае - лучше не злоупотреблять алкоголем ни до, ни после прививки данной вакциной.