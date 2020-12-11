Пт, 11.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Не пить 42 дня, да еще во время праздников? Вакцина "Спутник V" и алкоголь - что известно?

ФОТО: Shutterstock/Minerva Studio

В Москве и Подмосковье начали прививать от коронавируса с помощью вакцины "Спутник V". В Сети и новостях появилось сообщение о том, что тем, кто привился, 42 дня нельзя пить алкоголь - это весьма взволновало пользователей. Рассказываем, как отреагировали соцсети на новость, а также - правда ли это.

Откуда пошла эта новость? 

"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом", - заявила 4 декабря "Интерфаксу" вице-премьер России Татьяна Голикова.

Спустя несколько дней глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила ее слова "Комсомольской правде": 

"Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, и нужно поберечься".

Реакция соцсетей

Twitter, естественно, молчать не стал и отреагировал на эти слова:

Так правда ли, что нельзя пить 42 дня? 

Похоже, что однозначного ответа нет. Как пишет "Медуза", в инструкции к вакцине нет пункта про алкоголь, зарубежных или российских рекомендаций воздержаться от употребления алкоголя до или после вакцинации изданию также не удалось найти.

Согласно научным исследованиям, большие дозы алкоголя ухудшают работу иммунной системы. Получается, что вакцинация может сработать не так хорошо у людей, злоупотребляющих алкоголем, а не у тех, кто, например, выпил бокал вина перед сном. Как отмечает портал, в любом случае - лучше не злоупотреблять алкоголем ни до, ни после прививки данной вакциной. 

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