Опрос: жителей Латвии больше всего беспокоят здоровье и финансовое положение

В ходе опроса 59% жителей Латвии признали, что в настоящее время они больше всего беспокоятся о своем здоровье и здоровье близких. Это больше беспокоит пожилых людей, меньше - молодежь. При этом 38% обеспокоены материальным положением, а 34% - ограниченными возможностями встреч с родственниками, и эти проблемы чаще беспокоят женщин.

Также 18% населения обеспокоены возможной потерей работы, 17% - удаленным обучением, а каждый десятый беспокоится о том, как совмещать дома работу и семейные обязанности.

Как показал опрос, в случае финансовых проблем 58% опрошенных сократят свои повседневные расходы, 43% начнут более тщательно планировать финансы и вести учет, 41% будут искать дополнительные возможности для заработка, а треть потратит свои сбережения.

Каждый десятый обратился бы за помощью к друзьям и родственникам, 14% ожидают поддержки со стороны государства, 2% в случае финансовых затруднений взяли бы банковский кредит, а 4% - кредитные каникулы.