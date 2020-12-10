Covid-19: Правительство Эстонии одобрило новые ограничения

С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, запрещены также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.

Церкви и другие места проведения религиозных обрядов продолжат работу, однако там должны соблюдаться требование максимально 50-процентной заполняемости, правило 2+2, обязанность носить маску и использовать дезинфицирующие средства.

Правительство просит церкви и других лиц, проводящих религиозные обряды, во время причастия и других таинств также принимать меры, необходимые для предотвращения распространения вируса.

На месте будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности быть в самоизоляции, особенно в отношении прибывающих из-за рубежа. Случаи пересечения границы нужно свести к минимуму.

По всей Эстонии с 14 декабря закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В будущем 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Контактное обучение можно проводить для детей с особыми образовательными потребностями, с применением мер предосторожности можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены. Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения. Продолжат работу детские сады и центры по уходу за детьми.

С 14 декабря до 4 января приостанавливаются деятельность по интересам, образование по интересам и занятия спортом как для молодежи, так и для взрослых. Разрешены только индивидуальные и дистанционные занятия, а также индивидуальные занятия спортом под открытым небом.

Ограничения не будут применяться к профессиональным спортсменам, в том числе к командам высшей лиги, сборным и кандидатам с сборную. Тренироваться и участвовать в соревнованиях этого уровня могут как молодежь, так и взрослые спортсмены в индивидуальных дисциплинах и командных видах спорта. Соревнования должны проходить без болельщиков. Ограничения также не распространяются на деятельность людей с особыми потребностями.