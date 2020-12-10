Раскол в Рижской думе: три депутата покинули фракцию мэра Стакиса

Эту фракцию образуют представители трех партий - "Для развития Латвии", движения "За!", представителем которой является Стакис, и "Прогрессивных", которые составляют численно наибольшую часть фракции. Всего в ней были 18 депутатов.

Как в соцсетях отметил Стакис, сообщение трех депутатов от "Для развития Латвии" о выходе из фракции стало для него сюрпризом в момент сложного процесса принятия городского бюджета.

Отколовшиеся от фракции депутаты, впрочем, обязались конструктивно продолжать работу.

Как агентству LETA подтвердил председатель фракции Мартиньш Коссович, из фракции ушли члены "Для развития Латвии" Виестурс Зепс, Анете Екабсоне-Жогота и Ивета Ратиника.

Они мотивировали свой поступок тем, что во фракции было разрешено остаться бывшему члену "Для развития Латвии" Марису Мичеревскису, который этой осенью с громким скандалом покинул ряды партии.