Чт, 10.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Рижским учителям выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19

Школа. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту одобрил выплату единовременного пособия учителям Риги за работу в условиях Covid-19.

Средства в размере 863 475 евро на эти цели будут выделены из резервного фонда столицы.

11 513 учителей получат единовременную выплату в размере 75 евро каждый.

Как ранее сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, речь идет об учителях всех учебных заведений, включая дошкольные и по интересам.

Мэр отметил, что во время пандемии у учителей очень напряженная работа, все больше учеников учатся дистанционно, что является дополнительной нагрузкой на учителей.

В настоящее время Covid-19 затронул 69 учебных заведений столицы, инфекция диагностирована у 34 школьников, 27 учителей и 14 технических работников.

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