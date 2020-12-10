Рижским учителям выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19

Средства в размере 863 475 евро на эти цели будут выделены из резервного фонда столицы.

11 513 учителей получат единовременную выплату в размере 75 евро каждый.

Как ранее сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, речь идет об учителях всех учебных заведений, включая дошкольные и по интересам.

Мэр отметил, что во время пандемии у учителей очень напряженная работа, все больше учеников учатся дистанционно, что является дополнительной нагрузкой на учителей.