Рижским учителям выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту одобрил выплату единовременного пособия учителям Риги за работу в условиях Covid-19.
Средства в размере 863 475 евро на эти цели будут выделены из резервного фонда столицы.
11 513 учителей получат единовременную выплату в размере 75 евро каждый.
Как ранее сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, речь идет об учителях всех учебных заведений, включая дошкольные и по интересам.
Мэр отметил, что во время пандемии у учителей очень напряженная работа, все больше учеников учатся дистанционно, что является дополнительной нагрузкой на учителей.
В настоящее время Covid-19 затронул 69 учебных заведений столицы, инфекция диагностирована у 34 школьников, 27 учителей и 14 технических работников.