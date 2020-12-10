В Финляндии произошла авария на АЭС

На атомной электростанции Olkiluoto в Эурайоки на западе Финляндии возникла внештатная ситуация, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на YLE.
Собственник АЭС, компания Teollisuuden Voima сообщает, что опасности для людей или окружающей среды нет. "Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", — говорится в сообщении.
Центр ядерной и радиационной безопасности STUK, в свою очередь, характеризует ситуацию как серьезную. Согласно данным центра, внутри станции измерили повышенный уровень радиации.
Второй энергоблок атомной электростанции отключился из-за аварийной ситуации, добавляет NEWSru.com. Остальные блоки продолжили работать по плану.
Teollisuuden Voima сообщила о начале расследования причин инцидента.