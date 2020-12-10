В Covidpass.lv не регистрируется пятая часть пересекающих границу

С момента введения более строгого контроля за въезжающими в Латвию проверено 4547 человек, из которых 22% не зарегистрировали анкеты в Covidpass.lv, сообщает Государственная пограничная служба.
7 декабря было проверено 1124 приезжих, из них 26% не заполнили анкеты. 8 декабря проверено 1796 человек, 22% не заполнили анкеты. В среду анкеты не заполнили 19% из 1627 проверенных лиц.
С понедельника Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и Государственной полицией усиленно контролирует, заполнили ли въезжающие в Латвию лица электронное подтверждение на сайте covidpass.lv.