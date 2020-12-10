В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед: что о них известно?

В среду в 20.40 в VUGD поступила информация о том, что на льду водоема в Терветском районе находятся два человека. На месте происшествия спасатели встретили очевидца, который сообщил, что люди провалились под лед, и указал примерное место происшествия. Когда спасатели добрались до этого места, людей над водой уже не было видно. Чуть более чем через час из водохранилища подняли два тела - мужчин 1972 и 1965 года рождения.