В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед: что о них известно?

В среду, 9 декабря, в Терветском водохранилище под лед провалились двое мужчин - тела утонувших достали прибывшие на место происшествия спасатели. Начат уголовный процесс.
В среду в 20.40 в VUGD поступила информация о том, что на льду водоема в Терветском районе находятся два человека. На месте происшествия спасатели встретили очевидца, который сообщил, что люди провалились под лед, и указал примерное место происшествия. Когда спасатели добрались до этого места, людей над водой уже не было видно. Чуть более чем через час из водохранилища подняли два тела - мужчин 1972 и 1965 года рождения.
Как оказалось, мужчины решили отправиться на озеро и проверить, достаточно ли крепкий лед - и можно ли на следующий день идти на рыбалку. С ними поехала женщина, которая осталась ждать в машине. Услышав крики о помощи, она вызвала Государственную пожарно-спасательную службу.
Полиция возбудила по поводу произошедшего уголовный процесс - о преступном деянии в отношении здоровья человека.