Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 за неделю увеличилось на 44%

Во вторник Минздрав сообщил, что в Латвии для пациентов с Covid-19 имеется 796 мест в больницах.

К лечению больных подключатся больницы более низкого уровня, в том числе Лудзенская, Добельская, Айзкраукльская больницы, объединение Балвской и Гулбенской больниц.

По данным Минздрава на 10 декабря, койки для больных коронавирусом в среднем заполнены на 76%, при этом в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиньша - на 90%. Эпидемиологические прогнозы свидетельствуют, что нагрузка на больницы из-за притока пациентов с Covid-19 будет расти.