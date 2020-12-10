Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 за неделю увеличилось на 44%

С учетом увеличения количества госпитализированных пациентов с Covid-19 принято решение обеспечить в больницах для них дополнительно еще 104 места, тем самым увеличив доступное количество коек до 900, сообщила журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.
Во вторник Минздрав сообщил, что в Латвии для пациентов с Covid-19 имеется 796 мест в больницах.
К лечению больных подключатся больницы более низкого уровня, в том числе Лудзенская, Добельская, Айзкраукльская больницы, объединение Балвской и Гулбенской больниц.
По данным Минздрава на 10 декабря, койки для больных коронавирусом в среднем заполнены на 76%, при этом в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиньша - на 90%. Эпидемиологические прогнозы свидетельствуют, что нагрузка на больницы из-за притока пациентов с Covid-19 будет расти.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализированы 102 пациента с Covid-19. В целом в больницах находятся 744 пациента, у 704 человек заболевание средней тяжести, 40 человек - в тяжелом состоянии.