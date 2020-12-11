От предупреждений до уголовных дел: как белорусские власти давят на независимые СМИ

Соучредитель белорусских интернет-изданий Kyky.org и The Village Василевич был арестован в конце августа по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По этой статье ему грозит срок до семи лет. Белорусские правозащитники признали Василевича политзаключенным.

"Он не опасный человек, он не совершал действий, угрожающих обществу и здоровью людей, но его продолжают удерживать. Если у дела есть политический аспект, то какие тут к черту прогнозы?" - говорит Надежда.

Во время интервью с Би-би-си Надежда, которая проходит подозреваемой по уголовному делу супруга, была на девятом месяце беременности.

Опасаясь за судьбу своей семилетней дочери и будущего ребенка (на момент публикации у нее родилась дочь), Надежда покинула Беларусь, но даже находясь за границей, при разговоре она периодически понижает голос.

"Если мы хотим сейчас свободно говорить, ненахождение в Беларуси - прямая возможность сделать это, и наоборот, - переходит на шепот она. - В Минске у меня создавалось впечатление, что единственное место, где я могу говорить - это ванна с включенной водой и Телеграм".

"Я буду оставаться здесь, пока Сашу не выпустят, и пока он не скажет: приезжай, Надя. Считаю ли я, что я и мои дети находятся в безопасности в Беларуси? Нет, конечно".

"Напрасно надеяться, что мы остановимся"

На следующий день после ареста Александра Василевича штатных сотрудников компаний Kyky.org (сайт заблокирован на территории Беларуси с 9 декабря, доступен по домену kyky.media) и The Village (заблокирован на территории Беларуси с 9 августа) экстренно вывезли из Беларуси.

"Нам показалось это рациональной мерой, - вспоминает директор Kyky.org Александра Романова. - Безопасность ребят и возможность продолжать работу дорогого стоят".

"Журналисты для них [силовиков], как триггер, - продолжает она. - Во всем мире жилетки с надписью "Пресса" защищают журналистов, а в Беларуси, если ты в такой жилетке - считай, домой не вернешься".

Александра Романова вместе с ребенком находится в Варшаве и пока не планирует возвращаться в Беларусь.

"Мы прошли разные этапы: от угроз и конфискаций аппаратуры до арестов и огромных денежных штрафов, но нас это никогда не останавливало, - говорит вице-президент "Белсата" Алексей Диковицкий. - Даже если завтра нам не разрешат снимать, мы будем использовать хотя бы тот контент, который массово присылают телезрители и читатели. Если власти надеются на то, что мы остановимся, это напрасно".

Акция в поддержку журналистов в Минске Getty Images

"У нас смелая и преданная делу команда, хотелось бы однажды работать в нормальных условиях, как в демократических странах", - добавляет Алексей.

"Еще полгода назад мы не могли себе такое представить, - признается Марина Золотова из Тut.by. - Ты живешь и понимаешь, что твои телефонные - разговоры прослушиваются, что к тебе могут прийти в любой момент или задержать на выходе из дома. С другой стороны - гражданское общество сплотилось и помогает распространять информацию - сегодня это имеет огромное значение".

"Это испытание. Если мы пройдем его, это нас закалит и сделает сильнее. Нам уже ничего не будет страшно", - добавляет Марина.

"Защитить народ от экстремизма"

"В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", - подытожил Александр Лукашенко обращение к журналистам БСЖ.

Эксперты считают, что подобная риторика в отношении СМИ со стороны действующего президента продиктована растущим влиянием независимой журналистики.

"Лукашенко всегда очень чутко реагировал на всё, что про него пишут, даже на отдельные телеграм-посты еще до выборов", - говорит аналитик Артем Шрайбман.

Шрайбман считает, что блокировками интернета и доступа к онлайн-ресурсам власти рискуют добиться ровно противоположного результата.

"Любые блокировки традиционных медиа приводят к росту аудитории телеграм-каналов. Там нет никакого редакционного контроля и желания слышать белорусское законодательство, в отличие от традиционных СМИ, и это может оказывать обратный эффект: аудитория становится более радикальной".

Несмотря на уголовное дело в отношение своей внучки - журналистки "Белсата" - минский пенсионер Сергей Давыдович не жалеет, что не смог отговорить ее от участия в освещении акции протеста. Он верит, что добро и справедливость победят.