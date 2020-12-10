Чт, 10.12.2020
Люди более склонны доверять представителям своей группы, потому что мы веками росли в группах, а это означает, что обычный человек не захочет верить богатому члену общества, но будет доверять своему соседу. Артур Утинанс, психотерапевт
Артур Утинанс, психотерапевт
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Раскол в Рижской думе и борьба врачей с ложью. Все, что вы могли пропустить 10 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

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Коронавирус:

  • За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 890 случаев Covid-19, скончались 11 человек.
  • Очередной рекорд в Литве - более 3300 новых случаев за сутки.
  • В сфере здравоохранения объявлен режим чрезвычайной ситуации.
  • Беларусь закрывает наземные границы из-за Covid-19.
  • Левитс: призывы не носить маски - часть гибридной войны.
  • Covid-19: Правительство Эстонии одобрило новые ограничения.
  • В стационаре онкологического центра выявлено 11 случаев Covid-19.
  • Суд арестовал активиста Валентина Еремеева. Фельдшер Марина отпущена на свободу
  • Из-за Covid-19 в Екабпилсе временно закрыт магазин Depo.
  • Рижским учителям выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19.
  • Штрафы за обслуживание посетителей без масок: Сейм концептуально поддержал поправки.
  • В Covidpass.lv не регистрируется пятая часть пересекающих границу.

Другие события дня:

  • PTAC оштрафовал компанию Memory Water за недобросовестную коммерческую практику.
  • Раскол в Рижской думе: три депутата покинули фракцию мэра Стакиса.
  • Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием.
  • В Финляндии произошла авария на АЭС.
  • В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе.
  • Минимальный размер пенсии по старости признан не соответствующим Конституции.
  • airBaltic представила расписание полетов на лето 2021 года.
  • PVD обнаружила в яйцах украинского происхождения сальмонеллу.
  • В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед.
  • Опрос: жителей Латвии больше всего беспокоят здоровье и финансовое положение.
  • Умер чемпион мира 1982 года Паоло Росси.

Немного легких новостей отвлечься:

  • ​Российский гонщик схватил девушку за грудь. В "Формуле-1" разразился скандал.
  • "Рискованно быть ярким в России": дочь Ефремова об избиениях и психологических проблемах.
  • Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты.

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