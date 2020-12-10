Раскол в Рижской думе и борьба врачей с ложью. Все, что вы могли пропустить 10 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 890 случаев Covid-19, скончались 11 человек.
- Очередной рекорд в Литве - более 3300 новых случаев за сутки.
- В сфере здравоохранения объявлен режим чрезвычайной ситуации.
- Беларусь закрывает наземные границы из-за Covid-19.
- Левитс: призывы не носить маски - часть гибридной войны.
- Covid-19: Правительство Эстонии одобрило новые ограничения.
- В стационаре онкологического центра выявлено 11 случаев Covid-19.
- Суд арестовал активиста Валентина Еремеева. Фельдшер Марина отпущена на свободу
- Из-за Covid-19 в Екабпилсе временно закрыт магазин Depo.
- Рижским учителям выделят пособие за работу в условиях пандемии Covid-19.
- Штрафы за обслуживание посетителей без масок: Сейм концептуально поддержал поправки.
- В Covidpass.lv не регистрируется пятая часть пересекающих границу.
Другие события дня:
- PTAC оштрафовал компанию Memory Water за недобросовестную коммерческую практику.
- Раскол в Рижской думе: три депутата покинули фракцию мэра Стакиса.
- Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием.
- В Финляндии произошла авария на АЭС.
- В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе.
- Минимальный размер пенсии по старости признан не соответствующим Конституции.
- airBaltic представила расписание полетов на лето 2021 года.
- PVD обнаружила в яйцах украинского происхождения сальмонеллу.
- В Терветском крае два человека утонули, провалившись под лед.
- Опрос: жителей Латвии больше всего беспокоят здоровье и финансовое положение.
- Умер чемпион мира 1982 года Паоло Росси.
Немного легких новостей отвлечься:
- Российский гонщик схватил девушку за грудь. В "Формуле-1" разразился скандал.
- "Рискованно быть ярким в России": дочь Ефремова об избиениях и психологических проблемах.
- Девушку уволили из полиции из-за видео в Instagram. Но, возможно, все дело - в ее победе в конкурсе красоты.