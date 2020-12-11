"Спасибо за синяки": певца Мальбэка вновь обвинили в насилии. Первой была его жена Сюзанна

"Мужчины должны осознавать, что в силу физиологических особенностей они сильнее женщин. И пользоваться этим преимуществом, применяя грубую физическую силу, не просто низко, а бездумно и жестоко. Ни одна женщина в этом мире не заслуживает того, чтобы ее трогали без разрешения на это", - написала Alizade.

Она отметила, что знает, что тема домашнего насилия, как и насилия в целом, является острой на данный момент. Alizade сопроводила текст фотографиями с синяками и отметила на них Мальбэка.

В другой публикации она написала: "Спасибо за синяки, побои".

Напомним, что первый раз о домашнем насилии с его стороны заговорила жена Сюзанна Абдулла. Осенью 2018 года она во время совместного выступления взяла у мужа микрофон и сказала: "Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк".

На пара тогда осталась вместе. Почти год назад у Сюзанны и Мальбэка родилась дочь - Евангелина-София.

Сейчас СМИ сообщили, что на днях Роман был замечен в компании некой брюнетки, которую издалека можно было принять за Сюзанну. Они проводили время в одном из столичных заведений и не скрывали нежных чувств друг к другу. Также стало известно, что Варнин снял новую избранницу в свое клипе на песню "Хабиби".

Мальбэк дал эксклюзивное интервью порталу PeopleTalk.ru, в котором рассказал о происходящем. А также об отношениях с Сюзанной.

"Вся наша жизнь была построена на турах, концертах. Мы толком не успели нормально пожить и выстроить нормальные отношения. И был инцидент на концерте, где Сюзанна сказала, что я ее бью. Мы не общались 3 месяца, потом встретились, в феврале зачали нашу дочь (у бывших супруов годовалая дочь Евангелина-София — прим редакции). Отношения после этого были в тупиковом состоянии, помню мы выступали, часто ссорились на концертах", - цитирует певца портал.

Причиной расставания Роман считает гастрольную жизнь, которая не для девушек.

"Постоянно ездили в купе, зима, плохие отели, ужасные условия. Все ругались. Все это привело к краху отношений. Все началось с музыки, музыкой и закончилось", - объяснил он.

На вопрос о насилии с его стороны певец ответил: "Были пощечины, хватание за руки. Все это было в порывах гнева, страсти. Но с фингалами и синяками - нет".