Рижское бюро по развитию туризма будет ликвидировано

Рижское бюро по развитию туризма (РБРТ) будет ликвидировано, а на его базе создано агентство по привлечению инвестиций и туризму, сообщили в отделе по связям с общественностью Рижской думы.
Сегодня правление и собрание учредителей РТАБ приняли решение о начале ликвидации учреждения. Бюро будет работать до создания нового агентства для обеспечения непрерывности функций.
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис отметил, что одной из основных задач для Риги в ближайшие годы будет привлечение международных инвестиций, но в настоящее время в столице нет учреждения, основной целью которого является привлечение в Ригу международного бизнеса.
"Это первый шаг в достижении прорыва в привлечении международных инвестиций в Ригу, как мы обещали перед выборами. Новое агентство будет работать под непосредственным руководством мэра Риги, что еще больше подчеркнет важность этой сферы", - сказал Стакис.
Председатель думы отметил, что РБРТ добилось успеха в содействии туризму и популяризации Риги на международном уровне, поэтому важно, чтобы новое агентство было частично основано на базе РБРТ.
Новое учреждение будет агентством, поскольку эта юридическая форма обеспечит более прозрачное и понятное принятие решений и реализацию проектов.
Стакис выразил благодарность за проделанную работу руководителю РБРТ Янису Ензису, который после реорганизации уйдет с должности.
Ензис признал, что из-за с пандемии Covid-19 2020 стал одним из самых тяжелых для туристической индустрии столицы. "РБРТ поставило своим приоритетом спасение рижской туристической индустрии и каждой компании, направляя свои усилия и ресурсы на смягчение последствий пандемии. Был разработан и реализован план действий по управлению кризисом, который оказал значительную поддержку предпринимателям, и количество туристов из соседних стран даже превысило показатели до пандемии, а Рижская неделя ресторанов собрала на 20% больше посетителей, чем в прошлом году", - сказал руководитель бюро.