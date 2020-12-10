Рижское бюро по развитию туризма будет ликвидировано

Сегодня правление и собрание учредителей РТАБ приняли решение о начале ликвидации учреждения. Бюро будет работать до создания нового агентства для обеспечения непрерывности функций.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис отметил, что одной из основных задач для Риги в ближайшие годы будет привлечение международных инвестиций, но в настоящее время в столице нет учреждения, основной целью которого является привлечение в Ригу международного бизнеса.

"Это первый шаг в достижении прорыва в привлечении международных инвестиций в Ригу, как мы обещали перед выборами. Новое агентство будет работать под непосредственным руководством мэра Риги, что еще больше подчеркнет важность этой сферы", - сказал Стакис.

Председатель думы отметил, что РБРТ добилось успеха в содействии туризму и популяризации Риги на международном уровне, поэтому важно, чтобы новое агентство было частично основано на базе РБРТ.

Новое учреждение будет агентством, поскольку эта юридическая форма обеспечит более прозрачное и понятное принятие решений и реализацию проектов.

Стакис выразил благодарность за проделанную работу руководителю РБРТ Янису Ензису, который после реорганизации уйдет с должности.