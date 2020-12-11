Франция вводит комендантский час. Он будет в силе минимум до начала следующего года

15 декабря Франция отменит длившийся шесть недель строгий карантин, однако в стране будет установлен комендантский час с 20 часов, в том числе и в новогоднюю ночь, сообщил в четверг премьер-министр Жан Кастекс.
Семьи смогут путешествовать, чтобы вместе отпраздновать Рождество, указал премьер.
Однако музеи, театры и кинотеатры будут закрыты еще три недели, так как число случаев заражения снова медленно растет.
Ситуация "значительно улучшилась" с момента введения второго режима строгого карантина 30 октября, сказал Кастекс, указав, что количество новых случаев заражение упало с почти 50 000 в день в конце октября до примерно 10 000.
Однако "в течение последних нескольких дней спад замедлился", - добавил он.
"Мы находимся на этаком плато", - сказал премьер.
"Мы не можем терять осторожность".
Отменив режим строго карантина, Франция все-таки не достигнет цели - добиться, чтобы в день было всего 5000 новых случаев заражения, сказал министр здравоохранения Оливье Веран.
В четверг во Франции было зарегистрировано почти 14 000 новых случаев коронавируса, тогда как неделю назад было 12 000, добавил он.
"Мы еще не выбрались из второй волны", - указал министр, добавив, что недопустимы большие собрания людей на праздники, чтобы избежать нового прироста заражений и третьего режима строгого карантина в 2021 году.
С начала пандемии число связанных с Covid-19 смертей во Франции превысило 55 000.