Франция вводит комендантский час. Он будет в силе минимум до начала следующего года

Семьи смогут путешествовать, чтобы вместе отпраздновать Рождество, указал премьер.

Однако музеи, театры и кинотеатры будут закрыты еще три недели, так как число случаев заражения снова медленно растет.

Ситуация "значительно улучшилась" с момента введения второго режима строгого карантина 30 октября, сказал Кастекс, указав, что количество новых случаев заражение упало с почти 50 000 в день в конце октября до примерно 10 000.

Однако "в течение последних нескольких дней спад замедлился", - добавил он.

"Мы находимся на этаком плато", - сказал премьер.

"Мы не можем терять осторожность".

Отменив режим строго карантина, Франция все-таки не достигнет цели - добиться, чтобы в день было всего 5000 новых случаев заражения, сказал министр здравоохранения Оливье Веран. 5

В четверг во Франции было зарегистрировано почти 14 000 новых случаев коронавируса, тогда как неделю назад было 12 000, добавил он.

"Мы еще не выбрались из второй волны", - указал министр, добавив, что недопустимы большие собрания людей на праздники, чтобы избежать нового прироста заражений и третьего режима строгого карантина в 2021 году.