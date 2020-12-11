Ситуация улучшается: все больше приезжающих регистрируют анкеты на Covidpass.lv

По словам Пуятса, если изначально не регистрировались около 30% приезжающих, то за проезжие сутки таких было 17%. Вчера Госпогранохрана сообщила о том, что 7 декабря были проверены 1124 приехавших, из которых анкеты не заполнили 26%. 8 декабря были проверены 1796 человек, и анкеты не заполнили 22%. В свою очередь в среду из 1627 проверенных не зарегистрировались 19% пересекших границу.

Глава службы сообщил, что ежедневно в сотрудничестве с Земессардзе проверяются порядка 1700 приехавших, но в то же время пытаются не создавать очереди на границах.

Если констатируется, что человек не заполнил анкету Covidpass.lv, его попросят это сделать. На вопрос, нельзя ли таких людей наказывать, Пуятс отметил, что сейчас Погранохрана работает только превентивно, а штрафы могут накладывать на тех, кого повторно поймают на том, что они не заполнили необходимые анкеты.