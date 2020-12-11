Нижнее белье и носки марки FRIENDS – это первый выбор многих мужчин во многих странах Европы. Одной из причин, почему миллионы потребителей отдают предпочтение товарам марки FRIENDS, является более чем 25-летний опыт в разработке товара и бескомпромиссный подход к качеству. Дополнительная информация о деятельности предприятия, принципах охраны окружающей среды и коллекциях находится на сайте: friendsbodywear.com/ru
Выбирая нижнее белье для мужчин, в первую очередь нужно определить, чему мужчина отдает предпочтение - это боксеры или классические мужские трусы. Несмотря на то, что раньше более популярными были классические трусы, сегодня все чаще выбирают боксеры.
Далее нужно учесть, отдается ли предпочтение моделям, у которых поясная резинка обтянута тканью, либо из эластичной резины. Многие мужчины отдают предпочтение особенно удобным моделям, у которых поясная резинка обтянута тканью. В коллекции мужского нижнего белья FRIENDS широкий ассортимент боксеров и трусов, у которых поясная резинка обтянута тканью, а также современные мужские боксеры, у которых поясная резинка изготовлена из особо мягкой резины без тканевого покрытия.
Наконец, вы можете выбрать материал. Самым распространенным является хлопковое нижнее белье, к которому для эластичности добавлены волокна эластана. Однако все большую популярность приобретают изделия, изготовленные из особо мягкой бамбуковой вискозы, уже имеющей природные антибактериальные свойства.
FRIENDS рекомендует добавить в подарочный мешочек пару очень элегантных мужских боксеров, изготовленных из особо мягкой бамбуковой вискозы (дизайн 1340 и 1341).
Если желаете приобрести современные мужские носки особо высокого качества, рекомендуем обратить внимание на данный дизайн носков. Носки (дизайн 6192) изготовлены из бамбуковой вискозы особо высокого качества. Верх носка очень удобный и мягкий и даже при длительном пользовании не оставляет отпечатков, благодаря особой технологии производства. Носки доступны четырех различных цветов, включая цвета этого сезона - бордо и содалитовый синий. Элегантные и современные носки в полоску (дизайн 6210) – это уверенный выбор как для ежедневного пользования, так и сочетания с одеждой в стиле "smart casual".
В зимнее время свое место в выборе подарка занимают шерстяные носки и термоноски. Шерстяные носки FRIENDS сотканы из качественной и мягкой мериносовой шерсти. Для наибольшего комфорта используется технология, при которой греющая шерсть мериноса находится снаружи, а более приятный для ног хлопок находится с внутренней стороны.
Удобные хлопковые термоноски FRIENDS также предназначены для потребителей, отдающих предпочтение комфорту и натуральным материалам.
Также всегда станут подарком мужская хлопковая майка и теплое термобелье!
Нижнее белье и носки FRIENDS доступны в интернет магазине, а также в различных магазинах розничной торговли в Латвии.
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