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Нижнее белье и носки марки FRIENDS – это первый выбор многих мужчин во многих странах Европы. Одной из причин, почему миллионы потребителей отдают предпочтение товарам марки FRIENDS, является более чем 25-летний опыт в разработке товара и бескомпромиссный подход к качеству. Дополнительная информация о деятельности предприятия, принципах охраны окружающей среды и коллекциях находится на сайте: friendsbodywear.com/ru

Выбирая нижнее белье для мужчин, в первую очередь нужно определить, чему мужчина отдает предпочтение - это боксеры или классические мужские трусы. Несмотря на то, что раньше более популярными были классические трусы, сегодня все чаще выбирают боксеры.

Далее нужно учесть, отдается ли предпочтение моделям, у которых поясная резинка обтянута тканью, либо из эластичной резины. Многие мужчины отдают предпочтение особенно удобным моделям, у которых поясная резинка обтянута тканью. В коллекции мужского нижнего белья FRIENDS широкий ассортимент боксеров и трусов, у которых поясная резинка обтянута тканью, а также современные мужские боксеры, у которых поясная резинка изготовлена из особо мягкой резины без тканевого покрытия.

Наконец, вы можете выбрать материал. Самым распространенным является хлопковое нижнее белье, к которому для эластичности добавлены волокна эластана. Однако все большую популярность приобретают изделия, изготовленные из особо мягкой бамбуковой вискозы, уже имеющей природные антибактериальные свойства.

FRIENDS рекомендует добавить в подарочный мешочек пару очень элегантных мужских боксеров, изготовленных из особо мягкой бамбуковой вискозы (дизайн 1340 и 1341).

Мужские боксеры из бамбуковой вискозы (дизайн 1340 и 1341). ФОТО: Пресс-фото

Если желаете приобрести современные мужские носки особо высокого качества, рекомендуем обратить внимание на данный дизайн носков. Носки (дизайн 6192) изготовлены из бамбуковой вискозы особо высокого качества. Верх носка очень удобный и мягкий и даже при длительном пользовании не оставляет отпечатков, благодаря особой технологии производства. Носки доступны четырех различных цветов, включая цвета этого сезона - бордо и содалитовый синий. Элегантные и современные носки в полоску (дизайн 6210) – это уверенный выбор как для ежедневного пользования, так и сочетания с одеждой в стиле "smart casual".

Мужские бамбуковые носки 6192-09 и 6192-30 ФОТО: Пресс-фото

Современные мужские носки в полоску 6210-09 и 6210-30 ФОТО: Пресс-фото

Шерстяные носки – дизайн 6185 ФОТО: Пресс-фото

В зимнее время свое место в выборе подарка занимают шерстяные носки и термоноски. Шерстяные носки FRIENDS сотканы из качественной и мягкой мериносовой шерсти. Для наибольшего комфорта используется технология, при которой греющая шерсть мериноса находится снаружи, а более приятный для ног хлопок находится с внутренней стороны.

Термоноски – дизайн 6121 ФОТО: Пресс-фото

Удобные хлопковые термоноски FRIENDS также предназначены для потребителей, отдающих предпочтение комфорту и натуральным материалам.

Также всегда станут подарком мужская хлопковая майка и теплое термобелье!

ФОТО: Пресс-фото

Нижнее белье и носки FRIENDS доступны в интернет магазине, а также в различных магазинах розничной торговли в Латвии.