За прошедшие сутки подтверждено 680 новых случаев Covid-19, 15 человек скончались

Из 15 умерших человек один находился в возрастной группе от 40 до 50 лет, по четыре - от 55 до 65 лет и от 65 до 75 лет, пять - от 75 до 85 лет, один - от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 319 человек с подтвержденным Covid-19.