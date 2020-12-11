За прошедшие сутки подтверждено 680 новых случаев Covid-19, 15 человек скончались
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 680 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из 15 умерших человек один находился в возрастной группе от 40 до 50 лет, по четыре - от 55 до 65 лет и от 65 до 75 лет, пять - от 75 до 85 лет, один - от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 319 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 10 356 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализированы 87 пациентов с Covid-19.
На сегодняшний день в больницах находятся 743 пациента, у 703 человек заболевание средней тяжести, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.
За сутки из больниц выписаны 73 человека, в целом с начала пандемии - 1936.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 24 386 человек.