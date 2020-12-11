В Литве снова более 3000 новых случаев Covid-19, скончались 29 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3067 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики

За минувшие сутки выздоровели 1117 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 86 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 49 тыс. 628 человек, 36 тыс. 168 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 764 человека, по иным причинам умерли 391 зараженный.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 59 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 387 тыс. 528.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3537 тестов на коронавирус, положительными оказались 358.

Доля положительных тестов составила 10,1% общего числа тестов, сообщил в пятницу портал ERR со ссылкой на департамент здоровья.