В США число умерших от Covid-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне

В США число умерших от Covid-19 граждан уже превысило размер военных потерь страны во время Второй мировой войны, пишет "Медуза" со ссылкой на Business Insider.
Так, согласно подсчетам министерства по делам ветеранов США, во Второй мровой войне были убитый 291 557 американских солдат. Еще 113 842 погибли не в бою.
Напомним, США вступили в войну в декабре 1941 года.
В данный момент государство является лидером по количеству заражений новым коронавирусом. Всего там заболели уже более 15,6 миллионов человек.
Во всем мире число заражений Covid-19 почти достигло 70 миллионов человек, более 1,5 миллиона из которых умерли.