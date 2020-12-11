Все уже читали про лже-контролера Rīgas satiksme? Рассказываем - шестнадцатилетний паренек изготовил удостоверение, напоминающее документ контроля и отправился в трамвай проверять билеты. Бдительные пассажиры раскусили его уже через несколько минут. Видимо сразу было заметно, что паренек школу контролеров не окончил - взгляд недостаточно хмурый, угрозы вызвать полицию не такие жесткие.

В общем, закончилось все возбуждением уголовного процесса. А вообще, какой находчивый план - прикидываться, что кем-то работаешь! Вы представляете, что было бы, притворяясь люди, например, лже-правителями?! Ужас! Как хорошо, что у нас не так.

Слышали, что тут подумывают создать еще одну систему по типу е-veselība? Просто оказалось, что существующая и так постоянно отваливается, поэтому с учетом грядущей вакцины от Covid-19, просто не справится с потоком. Мы вот подумали, если на разработку барахлящей системы ушло 16 миллионов евро, то представляете во сколько обойдётся система, которая будет реально работать?!

Похоже, что наши управленцы решили серьёзно похлопотать над финансовой независимостью страны. Как? Ну очень просто! Нет финансов - нет зависимости.

А знаете, кто не теряет оптимизма в период пандемии? Авиакомпания airBaltic представила пять новых маршрутов из Риги. Села, закрыла глаза и представила - "Эх, вот бы в Манчестер полететь...а в марте еще и в Ереван...". Тут, наверное, ключевая фраза это "из Риги", потому что обратных рейсов не ожидается. Мы тоже каждый год представляем, что куда-то полетим, а приходится просто идти в хорошо оплакиваемый отпуск.

Интересная новость пришла от Международного олимпийского комитета. Они поддерживают включение в программу Олимпийских игр таких видов спорта, как скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Нет ощущения, что с брейк-дансом они лет так на 30 опоздали? Следом должны ввести твист и боевой гопак. "Вы только посмотрите на это уверенное "па" от сборной Испании! Какая бойкая кадриль, как они тянут носочек!". Ладно, нам обидно лишь за один момент, что теперь Латвия не сможет поучаствовать в летней Олимпиаде.

Вы представляете серфинг в Балтийском море? Выиграет тот, кто первым найдет волну.

Ну, а мы, отдел маркетинга и допинга Balticom, надеемся, что олимпийский комитет на этом не остановится! И уже через пару сезонов мы станем олимпийскими чемпионами по салочкам, классикам и резиночкам. Ну, а что? Надо каждому давать шанс проявить себя в атлетике! Но поистине высший пилотаж мы готовы показать вне спорта. Ведь если есть олимпиада по физике, то почему нет паралимпиады по физике? В ней бы участвовали гуманитарии, как мы, а все бы восхищались нашим мужеством.

А вы кем мечтали стать в детстве?