Чем коронавирус опасен для детей: немецкие врачи о своем опыте

Пандемия коронавируса не жалеет детей, - если не в прямом, то в переносном смысле. В начале пандемии, в марте-апреле 2020 года, в Германии про детей говорили не иначе, как "Virusschleuder": мол, дети могут катапультировать распространение инфекции. Поэтому довольно быстро закрыли детские сады и школы, запретили в рекомендательном характере навещать пожилых родственников, фактически изолировали их дома. Когда школы вновь открыли, далеко не все смогли разделить радость. Ощущение, что дети выступают своеобразными подопытными кроликами, не покидало многих родителей. Сейчас Германия находится во втором, более мягком, локдауне, детские сады и школы продолжают работать. То и дело появляются новые исследования на тему "Дети и коронавирус".

Специализированные порталы как, например, kinderaerzte-im-netz, радостно сообщают, что результаты 32-х исследований из разных стран мира показывают, что дети заражаются SARS-CoV-2 гораздо реже, чем взрослые. И все же на фоне второй волны коронавируса, с которой сейчас пытается справиться Германия, остается много вопросов именно про детей. Поэтому мы решили спросить немецких врачей, как на практике выглядит ситуация: заражают ли дети одноклассников, тяжело ли переносят болезнь, что беспокоит врачей. Сразу скажем, что далеко не каждый педиатр в Германии уже имел дело с коронавирусом в своей практике.

Психосоматика на фоне коронавируса

В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl) за время пандемии сталкивался с разными ситуациями. Некоторые родители уже при легких симптомах простуды начинают беспокоиться и боятся, что их ребенок заболел коронавирусом. "Если есть такие сомнения, мы делаем тест", - говорит DW Херман Йозеф Каль. Но сам коронавирус - не единственная проблема, которая беспокоит врачей. Есть дети, которые сидя дома, начинают быстро скучать. Они испытывают негативные эмоции. "Это было особенно заметно при первом локдауне. Сейчас, к счастью, ситуация лучше. Но все равно проблема остается: у детей начинают усиливаться страхи перед "короной". В таких случаях мы рекомендуем родителям больше разговаривать с детьми, чтобы снять страх и сомнения", - говорит детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte).

Психосоматика у детей бывает очень разной. "Когда сами родители испытывают страх, он передается и детям. Нарушения сна, пищеварения, - все это встречается у детей, как последствия эмоциональных переживаний и и стресса на фоне пандемии", - объясняет немецкий педиатр. Однако по его наблюдениям и опыту коллег, дети стали меньше болеть инфекционными заболеваниями. Соблюдение правил гигиены и мер защиты, предписанных во время пандемии, очевидно сказались позитивно и на общей ситуации с инфекционными заболеваниями.