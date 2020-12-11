Полиция будет усиленно следить за запланированными в Риге акциями протеста

В данный момент во время режима чрезвычайной ситуации все частные собрания и мероприятия, как и все публичные мероприятия, отменены и запрещены, в свою очередь в организованных на свежем воздухе собраниях, шествиях и пикетах могут принимать участие не более 25 человек.

Особенно в это сложное время, когда заболеваемость Covid-19 растет не только в Латвии, но и в соседних странах, полиция призывает каждого соблюдать установленные требования безопасности, в том числе не собираться и использовать маски для лица, а также не поддаваться на провокации. Также полиция призывает самостоятельно оценить риски и быть ответственными как за собственное здоровье и безопасность, так и за здоровье и безопасность родных и близких.

"Нужно понимать, что находясь в большом круге людей, почти что в толпе практически невозможно соблюдать дистанцию в два метра, что только увеличивает риск дальнейшего распространения вируса. Сейчас чрезвычайно важно делать все, чтобы снизить распространение вируса, что позволило бы жителям вернуться к обычной жизни без ограничений", 1

- отметили в Госполиции.

Напомним, 12 декабря на набережной 11 ноября организаторы пикетов планируют собрать больше разрешенных 25 человек, свидетельствует информация, распространенная организаторами.

На 12 часов акцию запланировал Клуб защиты окружающей среды. В качестве цели указано "за человеческую экологию, обоснование Covid-19".

Рижская дума ранее проинформировала, что на мероприятие подана заявка на участие 25 человек.

Однако представитель организаторов Айгар Алитис заявил, что во время мероприятия будет работать свободный микрофон.

На данный момент известно, что для короткой речи на сцену планируют выйти примерно 50 человек. 1

В субботу в Риге запланировано еще одно собрание, которое пройдет с 15 до 17 часов на площади Свободы. Его организует общество "Стабильности - Да!". Цель собрания - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работающим во время введения режима ЧС. Планируется, что в собрании примут участие 25 человек.