Немец превысил скорость настолько, что ему грозит тюремный срок

В Германии уже много лет продолжаются дискуссии о том, не пришло ли время отказаться от неограниченной свободы и не стоит ли ввести скоростные ограничения на автобанах.

Пока что они имеются только в местах ремонтных работ, что вполне логично. Водитель Mercedes-Benz мимо знака с числом 80 в центре красного круга "пролетел", не заметив его. Что тоже вполне логично, так как он пересекал зону ремонтных работ на скорости 244 км/час, или в три раза быстрее, чем было разрешено.

Полиция Западного Гессена в своем профиле в Facebook опубликовала изображение автомобиля нарушителя и указала, что ограничение скорости было установлено по той причине, что в месте на автобане А3, где идет ремонт моста, дорожное покрытие слишком неровное, чтобы быть безопасным.

Мнения комментаторов к посту стражей порядка разделились на две категории. Одни называют такие действия явной безответственностью и призывают, например, принудительно отвести нарушителя в реанимацию, куда доставляют пострадавших в тяжелых авариях, другие же удивлены суровостью наказания, ведь,

если машина пересекла зону строительных работ на скорости 244 км/час, значит - проблем с дорожным покрытием в этом месте нет и знак "80" установлен безосновательно. 2