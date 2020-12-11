Немец превысил скорость настолько, что ему грозит тюремный срок

В Германии по-прежнему есть ряд магистральных дорог, на которых существует рекомендуемая скорость движения, однако максимально разрешенная не установлена. В то же самое время есть очень много и таких участков, где водителю стоит быть внимательным и соблюдать установленные лимиты. В противном случае будет как у водителя Mercedes-Benz с фотографии.
В Германии уже много лет продолжаются дискуссии о том, не пришло ли время отказаться от неограниченной свободы и не стоит ли ввести скоростные ограничения на автобанах.
Пока что они имеются только в местах ремонтных работ, что вполне логично. Водитель Mercedes-Benz мимо знака с числом 80 в центре красного круга "пролетел", не заметив его. Что тоже вполне логично, так как он пересекал зону ремонтных работ на скорости 244 км/час, или в три раза быстрее, чем было разрешено.
Полиция Западного Гессена в своем профиле в Facebook опубликовала изображение автомобиля нарушителя и указала, что ограничение скорости было установлено по той причине, что в месте на автобане А3, где идет ремонт моста, дорожное покрытие слишком неровное, чтобы быть безопасным.
Мнения комментаторов к посту стражей порядка разделились на две категории. Одни называют такие действия явной безответственностью и призывают, например, принудительно отвести нарушителя в реанимацию, куда доставляют пострадавших в тяжелых авариях, другие же удивлены суровостью наказания, ведь,
если машина пересекла зону строительных работ на скорости 244 км/час, значит - проблем с дорожным покрытием в этом месте нет и знак "80" установлен безосновательно.
Наказание, кстати, в этом случае установлено строже, чем в других. Полиция указала, что после консультаций с прокуратурой было принято решение призвать водителя Mercedes-Benz к ответственности за участие в нелегальных гонках. И это ничего, что он в тот момент несся по шоссе в одиночку. Это означает, что водителю придется считаться не только с суровым штрафом и лишением прав, но и с попаданием за решетку.