В четверг были госпитализированы 87 пациентов с Covid-19

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализированы 87 пациентов с Covid-19. На сегодняшний день в больницах находятся 743 пациента, у 703 человек заболевание средней тяжести, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.
За сутки из больниц выписаны 73 человека, в целом с начала пандемии - 1936.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 680 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек.
Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 319 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 10 356 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 24 386 человек.