В четверг были госпитализированы 87 пациентов с Covid-19

За сутки из больниц выписаны 73 человека, в целом с начала пандемии - 1936.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 680 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек.

Умершие входили в возрастные группы от 45 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 319 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 356 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.