"Акулы пера" 25 лет спустя: какие имена родились на этом шоу и что оно значит для ТВ-культуры?

"Акулы пера" - это было еженедельное музыкальное ток-шоу, выходившее на телеканале ТВ-6 с 8 января 1995-го по 28 декабря 1998 года. Его гостями становились поп- и рок-исполнители, звезды российского шоу-бизнеса, продюсеры и композиторы.