"Акулы пера" 25 лет спустя: какие имена родились на этом шоу и что оно значит для ТВ-культуры?
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"Акулы пера" - это было еженедельное музыкальное ток-шоу, выходившее на телеканале ТВ-6 с 8 января 1995-го по 28 декабря 1998 года. Его гостями становились поп- и рок-исполнители, звезды российского шоу-бизнеса, продюсеры и композиторы.
Это был один из самых ярких и скандальных телепроектов 90-х годов в России. Его продюсером был Иван Демидов.
RUS TVNET решил вспомнить это культовое шоу и узнать, как живут журналисты, которым программа обеспечила будущее.