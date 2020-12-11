Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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"Акулы пера" 25 лет спустя: какие имена родились на этом шоу и что оно значит для ТВ-культуры?

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Что такое "Акулы пера"?

ФОТО: скриншот видео с YouTube

"Акулы пера" - это было еженедельное музыкальное ток-шоу, выходившее на телеканале ТВ-6 с 8 января 1995-го по 28 декабря 1998 года. Его гостями  становились поп- и рок-исполнители, звезды российского шоу-бизнеса, продюсеры и композиторы.

Это был один из самых ярких и скандальных телепроектов 90-х годов в России. Его продюсером был Иван Демидов. 

RUS TVNET решил вспомнить это культовое шоу и узнать, как живут журналисты, которым программа обеспечила будущее. 

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Что такое "Акулы пера"?

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