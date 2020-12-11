В возрасте 38 лет умер хоккеист, завоевавший под руководством Знарка Кубок Гагарина

О смерти Чернова в пятницу в Instagram сообщила супруга его бывшего одноклубника по уфимскому "Салавату Юлаеву" Кирилла Кольцова Светлана.

"Он умер ночью. У Артёма было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера всё было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями", - цитирует Кольцову "Спорт-Экспресс".

По публично доступной информации, он не является родственником выступающего за рижское "Динамо" Павла Чернова.

Родившийся в Новокузнецке Артём Чернов в 2012 году с московским "Динамо" под руководством Олега Знарка и Хария Витолиньша завоевал Кубок Гагарина.