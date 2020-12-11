Пт, 11.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Старший прокурор: суд первой инстанции не справился с делом о золитудской трагедии

Прокуроры Агрис Скрадайлис, Каспар Цакулис и Екатерина Кушакова

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Суд первой инстанции не справился с делом о золитудской трагедии и не рассмотрел его объективно, заявил на пресс-конференции о протесте прокуратуры по уголовному делу о золитудской трагедии старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Армин Мейстерс.

В уголовном деле о золитудской трагедии суд первой инстанции признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса, приговорив к шести годам лишения свободы, а остальные обвиняемые были оправданы. В то же время суд вынес частное решение, в котором резко раскритиковал сторону обвинения - прокуроров.

Мейстерс выразил надежду, что Верховный суд сумеет рассмотреть дело должным образом. По его мнению, решение суда первой инстанции подрывает престиж прокуратуры.

В апелляционной жалобе прокуратура просит отменить решение Пардаугавского суда Риги от 18 февраля в части об оправдании обвиняемых, а также о снятии части обвинения с одного обвиняемого и о его окончательном наказании.

Прокуратура также требует отмены указанного приговора в части о прекращении производства по уголовному делу о применении принудительных мер к юридическим лицам, а также частных решений, принятых судом.

Адвокат Сергетса Артур Звейсалниекс также подал апелляцию.

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