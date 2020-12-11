Старший прокурор: суд первой инстанции не справился с делом о золитудской трагедии

В уголовном деле о золитудской трагедии суд первой инстанции признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса, приговорив к шести годам лишения свободы, а остальные обвиняемые были оправданы. В то же время суд вынес частное решение, в котором резко раскритиковал сторону обвинения - прокуроров.

Мейстерс выразил надежду, что Верховный суд сумеет рассмотреть дело должным образом. По его мнению, решение суда первой инстанции подрывает престиж прокуратуры.

В апелляционной жалобе прокуратура просит отменить решение Пардаугавского суда Риги от 18 февраля в части об оправдании обвиняемых, а также о снятии части обвинения с одного обвиняемого и о его окончательном наказании.

Прокуратура также требует отмены указанного приговора в части о прекращении производства по уголовному делу о применении принудительных мер к юридическим лицам, а также частных решений, принятых судом.