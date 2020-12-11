Винькеле: с определенными ограничениями придется уживаться и весь следующий год

Она пояснила, что, вакцинируя только медиков, "мы сможем уже немного легче вздохнуть (...), но мой прогноз таков, что на протяжении всего будущего года мы будем вынуждены уживаться со специфическими ограничениями на собрания и мероприятиями по безопасности, которые будут относиться к дистанцированию, дезинфекции и собраниям большого числа людей".

Председатель государственного совета по иммунизации Даце Завадска в свою очередь рассказала, что сейчас глобально не установлена необходимая модель коллективного иммунитета, однако есть различные упоминания. Например, недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что необходимый объем коллективного иммунитета может составлять 60%.

Здесь важно понять, что нужно по возможности быстрее защитить тех, у кого может быть тяжелое течение болезни, отметила Завадска.

Из 15 умерших человек один находился в возрастной группе от 40 до 50 лет, по четыре - от 55 до 65 лет и от 65 до 75 лет, пять - от 75 до 85 лет, один - от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 319 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 356 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в минувшие сутки госпитализированы 87 пациентов с Covid-19.

На сегодняшний день в больницах находятся 743 пациента, у 703 человек заболевание средней тяжести, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки из больниц выписаны 73 человека, в целом с начала пандемии - 1936.