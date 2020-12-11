Дукурс и Третьяков разделили первое место на этапе Кубка мира в Австрии

Дукурс разделил первое место с Александром Третьяковым, показав со спортсменом из России одинаковое время (1 минута 45,52 секунды). Третьим стал россиянин Никита Трегубов (+0,02 секунды).

Эти медали стали первыми для российских скелетонистов в текущем сезоне Кубка мира. Напомним, на первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Сигулде, победу одержал Мартин Дукурс. Его брат занял четвёртое и второе места соответственно.