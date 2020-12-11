Президент провозгласил бюджет на 2021 год, указав на его недостатки

Поскольку Сейм признал срочными все законы бюджетного пакета, в соответствии с Конституцией президент не имел права требовать их пересмотра и обязан был провозгласить.

В дополнительном выпуске издания Latvijas Vestnesis опубликовано 30 законов и заявление президента о бюджетном пакете.

"Государственный бюджет на 2021 год является самым большим в истории Латвии, и я рад, что выросла его расходная часть. Однако пандемия Covid-19 и неопределенность в отношении глубины и продолжительности ее воздействия будут иметь влияние на следующий финансовый год", - говорится в заявлении Левитса.

Поступления бюджета в следующем году составят 9,585 млрд евро, расходы - 10,764 млрд евро, целевые дотации самоуправлениям - 405 млн евро.

"В данном случае не было объективных оснований для установления срочности и механического исключения президента из процесса принятия бюджета. Бюджетный пакет не может служить своего рода постмодернистской 81-й статьей Конституции, которая позволяет органам исполнительной власти быстро и эффективно проталкивать желаемое регулирование через Сейм, включая в бюджетный пакет не продуманные до конца и спорные реформы.