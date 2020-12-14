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Беспроводные наушники – одно из самых удобных повседневных смарт-устройств, поскольку они позволяют с удобством и без всяких проводов слушать музыку и совершать звонки. Однако такие наушники могут предложить гораздо больше, хотя и не все их функции хорошо известны. Проверьте себя, знаете ли вы все особенности беспроводных наушников?

«По мере того, как новые технологии становятся популярными, многие начинают использовать их в повседневной жизни. Один из примеров – беспроводные наушники. Разумеется, такие наушники носят из-за их главного преимущества – беспроводного соединения: теперь не приходится злиться из-за запутавшихся в клубок проводов. Однако у беспроводных наушников есть множество других полезных функций, которые могут пригодиться в неожиданных ситуациях, хотя о многих из них мы даже не задумываемся. Например, современные беспроводные наушники можно использовать в качестве микрофона или заряжать прямо от телефона с функцией обратной зарядки», – рассказал руководитель отдела образования Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs)

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1. Наушники вместо микрофона

По словам Александрa Екимовa, наушники также могут выступать в роли микрофона. «Беспроводные наушники предназначены для максимально точной передачи голоса говорящего собеседнику. Поскольку мы используем наушники на улице и в других местах в шумной обстановке, они работают так, чтобы при разговоре по телефону человек слышал как можно меньше посторонних шумов. Поэтому такие наушники - надежная альтернатива микрофону. В ситуации, когда нужно записать звук или разговор, недостающий микрофон вполне можно заменить наушниками. Используя такой импровизированный микрофон, можно получить более четкую запись разговора», - сказал эксперт.

2. Лучше, чем беруши

«Люди часто используют наушники, чтобы приглушить окружающий шум и лучше сосредоточиться. Для этого отлично подходит прослушивание музыки, выбор которой на разных платформах чрезвычайно широк. Но при длительной требующей концентрации работе музыка может раздражать, и лучше подходит просто тишина. Носить большие надевающиеся поверх ушей наушники в присутствии других может быть неловко, но и маленькие беспроводные наушники-вкладыши могут эффективно и незаметно подавлять шумы. Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro, к примеру, обладают настолько продвинутой функцией шумоподавления, что, активировав ее вы ничего не будете слышать даже без воспроизведения музыки. Таким образом, конкуренцию облегающим уши шумоподавляющим наушникам вполне могут составить беспроводные наушники-вкладыши, гарантирующие полную тишину во время работы», - описал ситуацию Екимов.

Hовые наушники Huawei уменьшают окружающий шум, а также поддерживают три различных модели подавления шума – от рева турбин самолетов, до фонового офисного шума. В зависимости от вашего местоположения наушники могут ослаблять шум в конкретной среде. Кроме того, Екимов отметил, что в наушниках есть специальный режим, который позволяет хорошо слышать звонящего в шумной обстановке. Этот режим полностью заглушает любой окружающий шум, одновременно усиливая голос говорящего.

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3. Подключение к нескольким устройствам

По словам эксперта, люди часто используют наушники с одним конкретным устройством, например с телефоном. Однако беспроводные наушники можно подключить к двум разным устройствам одновременно.

«Раньше, к примеру, мы слушали музыку на улице, а придя в офис и сев за компьютер, снимали их и музыка пропадала. Приходилось подключать отдельные провода или создавать для беспроводных наушников соединение с компьютером. Это уже в прошлом, поскольку новейшие беспроводные наушники могут быть одновременно соединены с телефоном и компьютером, или даже со смарт-часами. Для переключения с одного устройства на другое можно использовать удобную функцию, управляемую с самой гарнитуры без необходимости активации приложения на смартфоне», - пояснил Екимов.

4. Достаточно ли хорошо подходят наушники для ваших ушей?

«Бывают ситуации, когда человек надевает беспроводные наушники, начинает слушать музыку, а затем заявляет, что наушники вызывают дискомфорт или музыка плохо звучит. В таких случаях вполне возможно, что насадки наушников просто не подходят конкретному пользователю и их следует заменить. Но как определить, что в плохом качестве звука или дискомфорте виновата именно насадка наушников, а не они сами? Вы можете загрузить на телефон специальное приложение, которое поможет вам проверить удобство новейших наушников. Интеллектуальная функция определения размера насадок после выполнения тестирования отображает оценку того, правильно ли вставлены оба наушника в уши и подходит ли для вас их форма. Если приложение показывает, что наушники не подходят, нужно заменить их насадки на большие или меньшие и попробовать еще раз», - рассказал специалист.

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5. Функция обратной зарядки

Можно ли зарядить аккумулятор беспроводных наушников, если под рукой нет компьютера или зарядного устройства? По словам Екимовa, можно, но для этого нужны последние модели телефонов, в которых есть соответствующая функция. «Иногда наушники могут разрядиться в дороге, но теперь есть функция, которая решает эту проблему. Обратная зарядка – функция, поддерживаемая некоторыми новыми смартфонами. Как же она работает? В телефоне нужно включить обратную зарядку и поместить наушники в зону зарядки на задней стенке телефона. Конечно, сначала необходимо убедиться в том, что сам телефон достаточно заряжен. К счастью, аккумулятора современных наушников хватает на довольно долгое время. Например, наушники Huawei FreeBuds Pro работают 7 часов, если не пользоваться функцией шумоподавления, и до 30 часов при помощи зарядного чехла. Интересно, что даже если активно использовать шумоподавление, время работы сокращается всего на несколько часов», - отметил Екимов.