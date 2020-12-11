Пт, 11.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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Полиция ищет пропавшего без вести ребенка

ФОТО: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Андрея Попюка 2008 года рождения, который 9 декабря этого года покинул детско-юношеский центр "Зиемели", и его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Приметы мальчика: рост 140 см, густые темно-русые волосы. На нем была темная зимняя куртка, темно-зеленые спортивные штаны и светлая спортивная обувь.

Государственная полиция призывает посмотреть фото Андрея и отозваться всех, кто знает о его текущем местонахождении, по телефону 110!

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