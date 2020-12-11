Полиция ищет пропавшего без вести ребенка

Зиемельский участок Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Андрея Попюка 2008 года рождения, который 9 декабря этого года покинул детско-юношеский центр "Зиемели", и его местонахождение в настоящее время неизвестно.
Приметы мальчика: рост 140 см, густые темно-русые волосы. На нем была темная зимняя куртка, темно-зеленые спортивные штаны и светлая спортивная обувь.
Государственная полиция призывает посмотреть фото Андрея и отозваться всех, кто знает о его текущем местонахождении, по телефону 110!