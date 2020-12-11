Полиция ищет пропавшего без вести ребенка

Зиемельский участок Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Андрея Попюка 2008 года рождения, который 9 декабря этого года покинул детско-юношеский центр "Зиемели", и его местонахождение в настоящее время неизвестно.