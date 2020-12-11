В Риге появится специальная система мониторинга, которая поможет уменьшить число жертв ДТП

К 1 февраля следующего года департамент сообщения должен разработать систему, согласно которой не реже чем раз в месяц будет собираться статистика и проводиться анализ смертельных и тяжелых ДТП, зарегистрированных на территории Риги, а также мест, где регулярно происходят аварии.

По словам Кирсиса, "недопустимо, чтобы каждый день на дорогах происходили аварии и слишком часто гибли люди, особенно в ситуациях, которые можно было предотвратить".