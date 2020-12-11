Пт, 11.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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  • В Риге появится специальная система мониторинга, которая поможет уменьшить число жертв ДТП
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В Риге появится специальная система мониторинга, которая поможет уменьшить число жертв ДТП

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис поручил столичному департаменту сообщения разработать систему мониторинга, с помощью которой планируется сократить количество дорожно-транспортных происшествий в столице, сообщили агентству LETA в отделе по общественным отношениям Рижской думы.

К 1 февраля следующего года департамент сообщения должен разработать систему, согласно которой не реже чем раз в месяц будет собираться статистика и проводиться анализ смертельных и тяжелых ДТП, зарегистрированных на территории Риги, а также мест, где регулярно происходят аварии.

По словам Кирсиса, "недопустимо, чтобы каждый день на дорогах происходили аварии и слишком часто гибли люди, особенно в ситуациях, которые можно было предотвратить".

В 2019 году в Риге произошло 1630 ДТП с пострадавшими, тяжелые травмы получили 59 человек, погибли 14.

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