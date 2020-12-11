Винькеле: Латвия начнет вакцинацию от Covid-19 сразу, как будут доступны вакцины

Латвия выполнила все предварительные условия, чтобы, как и другие европейские страны, как можно скорее начать вакцинацию от Covid-19, поэтому спекуляции об отсутствии плана вакцинации не соответствуют действительности, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.
По ее словам, месяц назад Минздрав получил список задач, которые необходимо выполнить, чтобы использовать вакцины производства BioNTech и Pfizer, и сейчас их выполнение "приближается к финалу".
Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен сообщил, что из первых 12 000 доз вакцины BioNTech и Pfizer, которые позволят вакцинировать 6000 человек, большая часть будет доставлена в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (3240 доз для вакцинации 1620 человек) и Службу неотложной медицинской помощи (3000 доз для вакцинации 1500 человек).
1800 доз получит Даугавпилсская региональная больница, 1170 - Университетская клиническая больница им. Страдиня, 630 доз - Видземская больница, по 450 доз - Лиепайская региональная больница, Северокурземская региональная больница и Екабпилсская региональная больница, 360 доз - Резекненская больница, 270 доз - Елгавская городская больница.
По словам Хенкузена, в процессе вакцинации в худшем случае будет потеряно от 10% до 20% вакцинного материала. Это связано с тем, что вакцины доставляются в больших упаковках и их будет трудно хранить после открытия.
На сегодняшний день Европейское агентство лекарств получило две заявки на регистрацию вакцин - от Moderna и от BioNTech совместно с Pfizer. Большинство вакцин ЕС закупит у компании AstraZeneca, в то же время вакцина BioNTech и Pfizer, вероятно, быстрее всего поступит в Латвию, хотя и будет закуплена в относительно небольших количествах.
Во втором квартале следующего года вакцины могут быть доступны для 40% населения Латвии.