Винькеле: Латвия начнет вакцинацию от Covid-19 сразу, как будут доступны вакцины

По ее словам, месяц назад Минздрав получил список задач, которые необходимо выполнить, чтобы использовать вакцины производства BioNTech и Pfizer, и сейчас их выполнение "приближается к финалу".

Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен сообщил, что из первых 12 000 доз вакцины BioNTech и Pfizer, которые позволят вакцинировать 6000 человек, большая часть будет доставлена в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (3240 доз для вакцинации 1620 человек) и Службу неотложной медицинской помощи (3000 доз для вакцинации 1500 человек).

1800 доз получит Даугавпилсская региональная больница, 1170 - Университетская клиническая больница им. Страдиня, 630 доз - Видземская больница, по 450 доз - Лиепайская региональная больница, Северокурземская региональная больница и Екабпилсская региональная больница, 360 доз - Резекненская больница, 270 доз - Елгавская городская больница.

По словам Хенкузена, в процессе вакцинации в худшем случае будет потеряно от 10% до 20% вакцинного материала. Это связано с тем, что вакцины доставляются в больших упаковках и их будет трудно хранить после открытия.

На сегодняшний день Европейское агентство лекарств получило две заявки на регистрацию вакцин - от Moderna и от BioNTech совместно с Pfizer. Большинство вакцин ЕС закупит у компании AstraZeneca, в то же время вакцина BioNTech и Pfizer, вероятно, быстрее всего поступит в Латвию, хотя и будет закуплена в относительно небольших количествах.