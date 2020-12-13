Как это было ⟩ Стрельба из автоматов Калашникова - самое жестокое убийство эстонских полицейских

Вечером 14 декабря 1994 года грузовик КамАЗ заехал на склад, расположенный на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, откуда грабители забрали несколько ящиков с алкоголем и сладостями. В тот же день в шесть часов вечера четверо сотрудников дорожной полиции – Марек Лемминг, Арго Киви, Янек Челядинов и Вяйно Нейдо – отправились в Ярвамаа на служебном автомобиле Opel Ascona, чтобы патрулировать перекресток Мяо. На них не было бронежилетов, из оружия с собой были "Узи". У Нейдо служебного оружия не было.

В ночь на 15 декабря, незадолго до трех часов ночи, КамАЗ и легковой автомобиль Ford были остановлены для проверки документов при подъезде к перекрестку Мяо. Поскольку уже стало известно, что в Таллинне произошла крупная кража, было решено проверить груз. Во время проверки двое преступников открыли огонь по сотрудникам полиции из автоматов Калашникова с глушителями.

Янек Челядинов, вооруженный пистолетом-пулеметом "Узи" с 25 патронами, открыл огонь по преступникам, но из-за темноты так и не смог попасть в цель, в конце-концов патроны закончились. Преступник ударил его по запястью. Когда Челядинов попытался спрятаться в канаве за автобусной остановкой, в его правую руку попала пуля. Злоумышленник приблизился к нему и выстрелил еще два раза. Одна пуля попала Челядинову в лицо, не повредив жизненно важные органы, вторая пролетела возле головы. Стрелявший ушел, а затем оба преступника скрылись на своих автомобилях. Челядинов пошел к полицейской машине за помощью, коллеги Лемминг и Киви лежали на дороге в лужах крови, Нейдо исчез.

Особенности Вяйно Нейдо

Вяйно Нейдо был почти уже отстранен от работы в полиции за ненадлежащее поведения, но в итоге этого не произошло и он остался работать. Позже он ушел из полиции сам. В 2013 году был осужден за физическое насилие.

Его репутация никогда не была хорошей. Еще до начала стрельбы Киви, Лемминг и Челядинов обратились к генеральному директору дорожной полиции Яану Тутсу, в связи с тем, что им было сложно работать с Нейдо из-за ее упрямого характера. Даже накануне стрельбы, 14 декабря 1994 года, Марек Лемминг был недоволен тем, что вынужден отправляться на патрулирование с Нейдо, которого другие полицейские называли "зайцем".

Нейдо повел себя неправильно, когда увидел Илюхина с оружием – вместо того, чтобы предупредить своих коллег, он побежал прятаться в поле. Хотя позже он сообщил о стрельбе в пайдескую префектуру, он не оказал первую помощь коллегам, заявив, что для этого не имелось средств. Челядинова доставили в больницу на первой попавшейся машине, водителем которой был посетитель соседнего бара Presto, у которого, кстати, несколькими часами ранее Нейдо отобрал водительские права. Кроме того, у Нейдо не было зарегистрированного служебного оружия. И хотя ему предлагали на время другое, он не принял его и на протяжении года патрулировал без оружия. Он утверждал, что у него имелось личное оружие, но оно не было на учете в префектуре, поэтому, видимо, оружие Нейдо было незарегистрированным.