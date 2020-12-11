Президент: в очередной раз поднимается вопрос о том, возможны ли реформы в следующем году

Говоря о реформах в бюджетном пакете, глава государства заявил, что публичные дискуссии о реформах и непонимание их потенциальными адресатами законов в очередной раз поднимает вопрос о том, возможны ли реформы начиная со следующего года.

Левитс пояснил, что действующие законы не препятствуют Кабинету министров предлагать Сейму серьезные реформы в бюджетном пакете, и Сейм имеет достаточную свободу действий в их принятии. В то же время существует тонкая грань между допустимой свободой и произволом законодателя, который противоречит Конституции.

По словам президента, принятие реформ в рамках бюджетного процесса стало серьезной проблемой для законодателя, что ограничивало его способность должным образом оценивать и дорабатывать предлагаемые реформы, а также прислушиваться к социальным партнерам и потенциальным адресатам и реагировать на их критику и предложения.

"Из года в год можно наблюдать практику включения в бюджетный пакет до конца не продуманных, юридически слабо разработанных и спорных реформ, принятие которых в Сейме обеспечивается конституционной спецификой бюджетной процедуры", - отметил Левитс. По его мнению, такой формальный подход не способствует удачным, значимым реформам и не повышает доверие общества к закону и государству.