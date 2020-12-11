Стало известно, когда в Латвию будут доставлены первые вакцины от Covid-19

Вакцинация будет постепенной. Первыми вакцину получат медицинские работники, которые напрямую контактируют с больными Covid-19.

Как только вакцины будут доступны, вакцинация будет проводиться постепенно, в несколько этапов. На первом этапе вакцина будет предоставлена ​​медицинскому персоналу и людям, непосредственно контактирующим с пациентами с Covid-19, а также работникам Службы неотложной медицинской помощи.

На втором этапе (с февраля по март 2021 года) планируется вакцинация постояльцев и сотрудников центров длительного социального ухода. После этого, на третьем этапе, будут вакцинированы лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, а на четвертом этапе - сотрудники оперативных служб (например, сотрудники полиции, пограничники) и сотрудники образовательных учреждений, которые работают в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.