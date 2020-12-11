В Риге люди пожаловались в полицию на частные вечеринки. В двух случаях были выписаны штрафы

С момента введения более строгих ограничений для уменьшения распространения Covid-19 в Рижскую муниципальную полицию (RPP) поступило несколько сообщений о том, что домашние вечеринки нарушают ограничения на собрания, а в двух случаях люди были оштрафованы, сказал исполняющий обязанности заместителя начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов в интервью прередаче Rīta Panorāma на канале LTV.
Было зафиксировано 617 случаев несоблюдения ограничений из-за Covid-19. Примерно в 500 случаях полиция зафиксировала неиспользование масок в общественном транспорте, еще в 500 - в других общественных местах.
Сначала - когда только был введен режим ЧС, первых 200 правонарушителей полиция не штрафовала, а только объяснила ситуацию. Следующая тысяча нарушителей получила предупреждения и штрафы на сумму до 100 евро.
Нарушения обнаруживает не только сама муниципальная полиция, но и жители. Некоторые сообщают о нарушениях в общественных учреждениях, другие также сообщают о частных мероприятиях в доме.
На прошлых выходных было четыре таких вызова на домашние вечеринки, в двух случаях информация подтвердилась и нарушители были оштрафованы.
Что касается ограничений для магазинов, то в минувшие выходные RPP провела контрольные закупки, но нарушений не было выявлено.