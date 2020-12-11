В Риге люди пожаловались в полицию на частные вечеринки. В двух случаях были выписаны штрафы

Было зафиксировано 617 случаев несоблюдения ограничений из-за Covid-19. Примерно в 500 случаях полиция зафиксировала неиспользование масок в общественном транспорте, еще в 500 - в других общественных местах.

Сначала - когда только был введен режим ЧС, первых 200 правонарушителей полиция не штрафовала, а только объяснила ситуацию. Следующая тысяча нарушителей получила предупреждения и штрафы на сумму до 100 евро.

Нарушения обнаруживает не только сама муниципальная полиция, но и жители. Некоторые сообщают о нарушениях в общественных учреждениях, другие также сообщают о частных мероприятиях в доме.

"Радует, что у общественности все еще есть положительное понимание", - добавил Аронов.

На прошлых выходных было четыре таких вызова на домашние вечеринки, в двух случаях информация подтвердилась и нарушители были оштрафованы.

"В одном случае мы применили штраф в размере 10 евро, и эти люди сразу все поняли и немедленно разошлись. Во втором случае - каждый из четырех человек получил штраф в размере 50 евро", - сказал Аронов.