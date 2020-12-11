Пт, 11.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Риге люди пожаловались в полицию на частные вечеринки. В двух случаях были выписаны штрафы

Иллюстративное фото

ФОТО: MiniStocker/Shutterstock

С момента введения более строгих ограничений для уменьшения распространения Covid-19 в Рижскую муниципальную полицию (RPP) поступило несколько сообщений о том, что домашние вечеринки нарушают ограничения на собрания, а в двух случаях люди были оштрафованы, сказал исполняющий обязанности заместителя начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов в интервью прередаче Rīta Panorāma на канале LTV.

Было зафиксировано 617 случаев несоблюдения ограничений из-за Covid-19. Примерно в 500 случаях полиция зафиксировала неиспользование масок в общественном транспорте, еще в 500 - в других общественных местах.

Сначала - когда только был введен режим ЧС, первых 200 правонарушителей полиция не штрафовала, а только объяснила ситуацию. Следующая тысяча нарушителей получила предупреждения и штрафы на сумму до 100 евро.

Нарушения обнаруживает не только сама муниципальная полиция, но и жители. Некоторые сообщают о нарушениях в общественных учреждениях, другие также сообщают о частных мероприятиях в доме.

"Радует, что у общественности все еще есть положительное понимание", - добавил Аронов.

На прошлых выходных было четыре таких вызова на домашние вечеринки, в двух случаях информация подтвердилась и нарушители были оштрафованы.

"В одном случае мы применили штраф в размере 10 евро, и эти люди сразу все поняли и немедленно разошлись. Во втором случае - каждый из четырех человек получил штраф в размере 50 евро", - сказал Аронов.

Что касается ограничений для магазинов, то в минувшие выходные RPP провела контрольные закупки, но нарушений не было выявлено.

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