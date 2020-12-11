Covid-19 заболели мать и сестра Лембергса

Covid-19 заболели мать и сестра мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщил он на еженедельной пресс-конференции.
Лембергс сказал, что его матери 95 лет и врач назначил ей процедуры, которые медсестра делала на дому.
Мэр утверждает, что медсестра не использовала маску во время одного из визитов на дом, после чего Covid-19 был диагностирован у его матери и у сестры, которой около 60 лет.
Лембергс призвал жителей Вентспилса быть дисциплинированными, использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать другие ограничения.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели в Вентспилсе Covid-19 заразились 138 человек.