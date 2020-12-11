Большинство новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве

В четверг, 10 декабря, в Риге зарегистрировано 266 новых случаев заражения, а общее число случаев в столице за 14 дней составляет 3192. В Даугавпилсе зарегистрировано 87 новых пациентов, общее количество больных за 14 дней достигло 1108.

В Елгаве зарегистрировано 22 новых случая заражения, а общее количество инфицированных за последние две недели увеличилось до 412. В Озолниекском крае зарегистрировано 20 новых зараженных, общее количество увеличилось до 106.

В Юрмале зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19, в Вилянском крае - 18, в Вентспилсе - 17, в Екабпилсе - 15, в Резекне -11.