Большинство новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве

Из 680 случаев заражения Covid-19, выявленных в четверг, почти 40% зарегистрированы в Риге, однако число заражений продолжает расти в Даугавпилсе, в Елгаве и ее окрестностях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В четверг, 10 декабря, в Риге зарегистрировано 266 новых случаев заражения, а общее число случаев в столице за 14 дней составляет 3192. В Даугавпилсе зарегистрировано 87 новых пациентов, общее количество больных за 14 дней достигло 1108.
В Елгаве зарегистрировано 22 новых случая заражения, а общее количество инфицированных за последние две недели увеличилось до 412. В Озолниекском крае зарегистрировано 20 новых зараженных, общее количество увеличилось до 106.
В Юрмале зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19, в Вилянском крае - 18, в Вентспилсе - 17, в Екабпилсе - 15, в Резекне -11.
В настоящее время в Латвии есть только одно самоуправление - Балтинавский край, - где за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.