Самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех стран ЕС, кроме Ватикана

Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 395 случаев на 100 000 населения. Таким образом, с понедельника, 14 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 790 на 100 000 жителей. Это Литва, Люксембург, Хорватия, Андорра, Сан-Марино и Словения.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане.