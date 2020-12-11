Самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех стран ЕС, кроме Ватикана

С субботы, 12 декабря, самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) стран Европы, кроме Ватикана, свидетельствуют данные SPKC.
Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 395 случаев на 100 000 населения. Таким образом, с понедельника, 14 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 790 на 100 000 жителей. Это Литва, Люксембург, Хорватия, Андорра, Сан-Марино и Словения.
Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане.
В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС. Самоизоляция нужна по приезде из Уругвая.