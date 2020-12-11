Смерть режиссера Ким Ки Дука в Латвии и сроки вакцинации. Все, что вы могли пропустить 11 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки подтверждено 680 новых случаев Covid-19, 15 человек скончались.
- Большинство новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве.
- В четверг были госпитализированы 87 пациентов с Covid-19.
- Стало известно, когда в Латвию будут доставлены первые вакцины от Covid-19 - в начале января.
- В Риге люди пожаловались в полицию на частные вечеринки. В двух случаях были выписаны штрафы.
- Самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех стран ЕС, кроме Ватикана.
- В Латвии от осложнений при Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук.
- Матери Лембергса - 95 лет. Она и сестра политика заразились Covid-19.
- Винькеле: с определенными ограничениями придется уживаться и весь следующий год.
- В Литве снова более 3000 новых случаев Covid-19, скончались 29 человек. В Эстонии - 358 случаев.
- "Я знаю, что 8 из 10 умрут, я только не знаю, кто именно". В Литве начали сортировать пациентов с Covid-19.
- В США число умерших от Covid-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.
- Франция вводит комендантский час. Он будет в силе минимум до начала следующего года.
- За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли более 600 человек.
Другие события дня:
- В Риге появится специальная система мониторинга, которая поможет уменьшить число жертв ДТП.
- Полиция запретила фельдшеру RAKUS участвовать в организации, которой руководит задержанный Еремеев.
- За два дня под лед провалились и погибли уже шесть человек.
- Сеть магазинов Elvi возобновляет сотрудничество с Adugs.
- Президент провозгласил бюджет на 2021 год, указав на его недостатки.
- Ассоциация: в Риге сейчас работу остановили более 30 гостиниц.
- Норвегия угрожает закрыть свои воды для рыболовных судов ЕС и Великобритании.
- У берегов Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2".
- Немец превысил скорость настолько, что ему грозит тюремный срок.
- Умер богатейший в мире банкир - Джозеф Сафра.
- ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России.
- Дукурс и Третьяков разделили первое место на этапе Кубка мира в Австрии.
- В возрасте 38 лет умер нападающий московского "Динамо" Артём Чернов.
Немного легких новостей отвлечься:
- Высказывания президентов Латвии, потрясшие социальные сети.
- Без накачанных губ и пластических операций. Аннеки Моленар - изящная муза игрока "Ювентуса".
- Англия: жители нашли русского кота Ивана. Как он туда попал и кто его хозяева - загадка.
- Без масок и с открытой бутылкой: у Саманты Тины, Кашерса и других звезд неприятности с полицией.