Пт, 11.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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  • Смерть режиссера Ким Ки Дука в Латвии и сроки вакцинации. Все, что вы могли пропустить 11 декабря
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Смерть режиссера Ким Ки Дука в Латвии и сроки вакцинации. Все, что вы могли пропустить 11 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • За прошедшие сутки подтверждено 680 новых случаев Covid-19, 15 человек скончались.
  • Большинство новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Елгаве.
  • В четверг были госпитализированы 87 пациентов с Covid-19.
  • Стало известно, когда в Латвию будут доставлены первые вакцины от Covid-19 - в начале января.
  • В Риге люди пожаловались в полицию на частные вечеринки. В двух случаях были выписаны штрафы.
  • Самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех стран ЕС, кроме Ватикана.
  • В Латвии от осложнений при Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук.
  • Матери Лембергса - 95 лет. Она и сестра политика заразились Covid-19.
  • Винькеле: с определенными ограничениями придется уживаться и весь следующий год.
  • В Литве снова более 3000 новых случаев Covid-19, скончались 29 человек. В Эстонии - 358 случаев.
  • "Я знаю, что 8 из 10 умрут, я только не знаю, кто именно". В Литве начали сортировать пациентов с Covid-19.
  • В США число умерших от Covid-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.
  • Франция вводит комендантский час. Он будет в силе минимум до начала следующего года.
  • За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли более 600 человек.

Другие события дня:

  • В Риге появится специальная система мониторинга, которая поможет уменьшить число жертв ДТП.
  • Полиция запретила фельдшеру RAKUS участвовать в организации, которой руководит задержанный Еремеев.
  • За два дня под лед провалились и погибли уже шесть человек.
  • Сеть магазинов Elvi возобновляет сотрудничество с Adugs.
  • Президент провозгласил бюджет на 2021 год, указав на его недостатки.
  • Ассоциация: в Риге сейчас работу остановили более 30 гостиниц.
  • Норвегия угрожает закрыть свои воды для рыболовных судов ЕС и Великобритании.
  • У берегов Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2".
  • Немец превысил скорость настолько, что ему грозит тюремный срок.
  • Умер богатейший в мире банкир - Джозеф Сафра.
  •  ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России.
  • Дукурс и Третьяков разделили первое место на этапе Кубка мира в Австрии.
  • В возрасте 38 лет умер нападающий московского "Динамо" Артём Чернов.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Высказывания президентов Латвии, потрясшие социальные сети.
  • Без накачанных губ и пластических операций. Аннеки Моленар - изящная муза игрока "Ювентуса".
  • Англия: жители нашли русского кота Ивана. Как он туда попал и кто его хозяева - загадка.
  • Без масок и с открытой бутылкой: у Саманты Тины, Кашерса и других звезд неприятности с полицией.

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